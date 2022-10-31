Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько – відома українська співачка, яка була суддею проекту "Співають всі". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Анастасія і про Фейсбук, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Приходько вирішила розкритикувати Ольгу Бузову, яка вирішила приїхати до Донецька.

"Ольга Бузова приїхала до Донецька", - написано на відео.

"Ну якого біса ці сволоти лізуть у нашу Україну? Тебе що, звали сюди? Ще одна метостаза путіна приїхала на нашу землю", - написала Приходько.

Фанати поставили десятки лайків та написали коментарі:

"Піпець, приїхала попіариться. Більше нічого сказати", "Ти ж сама розумієш, що Оля з великим задоволенням би нанюхалася і запила цю справу просік, але зверху зателефонували", "Багатофункціональна персона, нехай їде в росію".

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