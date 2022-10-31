Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая была судьей проекта "Співають всі". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анастасия и о Фейсбук, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Приходько решила раскритиковать Ольгу Бузову, которая решила приехать в Донецк.

"Ольга Бузова приехала в Донецк", - было написано на видео.

"Ну какого черта эти сволочи лезут в нашу Украину? Тебя что, звали сюда? Еще одна метостаза путина приехала на нашу землю", - написала Приходько.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Пипец, приехала попиарится. Больше нечего сказать", "Ты же сама понимаешь, что Оля с большим удовольствием бы нанюхалась и запила это дело просекко, но сверху позвонили", "Многофункциональная персона, пусть едет в россию".

Напомним, Приходько вышла на прогулку с младшим сыном, умилив кадрами

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