Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая участвовала в шоу "Евровидение", а также судила проект "Співають всі". Не забывает Приходько и об Фейсбук, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила затронуть тему Константина Меладзе. Приходько опубликовала фрагмент интервью, который интерпретировали, как ее признание в приставании Меладзе.

"Я буду ее рассказывать, когда буду в преклонном возрасте, потому что история… Я не боюсь ее рассказывать, она просто очень грязная. Будет грязнее истории Оли Поляковой и Ани Лорак. Это такая у меня психологическая травма, наверное, на всю жизнь остается и она у меня очень болит", - сказала Настя, имея в виду истории Поляковой и запроданки Лорак, которые обвиняли Меладзе в приставаниях.

Приходько решила опровергнуть догадки, что на нее тоже виды имел Меладзе.

"Ничего я не намекала это раз! Два - он меня не домогался!!!", - написала Настя.

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