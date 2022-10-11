Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица и судья "Співають всі". Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбук, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала, как подготовилась к ракетным обстрелам.

"Я готовилась к войне, поэтому свечей хватит, плита газовая, а духовой шкаф электрический!! Котелок есть, где готовить в случае отсутствия газа и света тоже есть, пледы закупила, еду быстрого приготовления тоже…

Лучше так, чем за границей…

Берегите себя дорогие украинцы! Вместе мы сила и вместе все пройдем!", - написала Приходько.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Не смогла тебя найти в инстаграмм хотя ты была у меня", "Настюш, ну вафли Артек - наше все", "Берегите себя. Не всегда соглашаюсь с вами, но уважаю. А сегодня согласна-родная земля самая милая. Мирной ночи...".

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