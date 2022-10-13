Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая судила проект "Співають всі". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбук, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Анастасия поделилась скрином от россиянки, которая решила ее жизни научить.

"После таких слов у меня к вам пропало все хорошее, вы босячка, вы наверное и в школе не читали Пушкина, Толстого, вас не учили ценить культуру, Пушкин... На его произведениях вырастали поколения мудрых, нравственных. А вы кто? Смотришь на вас и плакать хочется... Какой пример вы можете дать?", - написала россиянка.

"Босячка. А кто Вас учил в школе других учить жизни? Толстой Пушкин? Оно и видно что от Вас Русней веет, те нам тоже с 2014 года рассказывают как жить! плохой Вы пример привели он пошёл против Вас!", - написала Анастасия в ответ.

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