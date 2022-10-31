"Холостячка" Злата Огневич поділилася фото під час прогулянки парком, вразивши Володимира Ярославського з "Майстер Шеф".

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посіла третє місце на "Євробаченні". Зірка не забуває і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала, як гуляє парком Києва, одягнувши шкіряну куртку.

Володимир Ярославський із "Майстер Шеф" прокоментував публікацію:

"Раніше не любив осінь, а зараз - будь-яка пора року - неймовірна".

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків та написали коментарі:

"Як тобі добре в чорному", "Золота, мрійлива, красива. Яка найулюбленіша пора року твоя?", "Закохана жінка завжди випромінює щастя", "Тут на Тіну Канделакі дуже схожі", "Привіт, лапушка! Твій колір волосся…" І я днями зняв такий килим з листя. Не захворій", "В'язаний светр, але оголені плечі)...1 фото", "Ця осіння атмосфера просто в серці. Ви неймовірна, неповторна красуня, обожнюю вас. Атмосфера, вайб осені ,Звичайно ж неймовірний ".

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