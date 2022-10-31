Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посіла третє місце на "Євробаченні". Зірка не забуває і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала, як гуляє парком Києва, одягнувши шкіряну куртку.
Володимир Ярославський із "Майстер Шеф" прокоментував публікацію:
"Раніше не любив осінь, а зараз - будь-яка пора року - неймовірна".
Фанати поставили понад 6 тисяч лайків та написали коментарі:
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"Як тобі добре в чорному", "Золота, мрійлива, красива. Яка найулюбленіша пора року твоя?", "Закохана жінка завжди випромінює щастя", "Тут на Тіну Канделакі дуже схожі", "Привіт, лапушка! Твій колір волосся…" І я днями зняв такий килим з листя. Не захворій", "В'язаний светр, але оголені плечі)...1 фото", "Ця осіння атмосфера просто в серці. Ви неймовірна, неповторна красуня, обожнюю вас. Атмосфера, вайб осені ,Звичайно ж неймовірний ".
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А ще Politeka повідомляла, що Огнєвіч розповіла, як знайти бажання жити
Також Politeka повідомляла, що додому до Злати Огневич навідався сильний чоловік .