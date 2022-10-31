"Холостячка" Злата Огневич поделилась фото во время прогулки по парку, впечатлив Владимира Ярославского из "Мастер Шеф".

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая заняла третье место на "Евровидении". Звезда не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показала, как гуляет по парку Киева, надев кожаную куртку.

Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" прокомментировал публикацию:

"Раньше не любил осень, а сейчас - любое время года - невероятное".

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как тебе хорошо в черном", "Златая, мечтательная, красивая. Какое самое любимое время года твоя?", "Влюбленная женщина всегда излучает счастье", "Здесь на Тину Канделаки похожи очень", "Привет,лапушка! Твой цвет волос… И я на днях запечатлел такой ковёр из листьев. Не заболей", "Вязаный свитер, но обнаженные плечи)...1 фото", "Эта осенняя атмосфера просто в сердце. Вы невероятная,неповторимая красавица,обожаю вас. Атмосфера,вайб осени,конечно же невероятный".

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