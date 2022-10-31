Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая заняла третье место на "Евровидении". Звезда не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показала, как гуляет по парку Киева, надев кожаную куртку.
Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" прокомментировал публикацию:
"Раньше не любил осень, а сейчас - любое время года - невероятное".
Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Как тебе хорошо в черном", "Златая, мечтательная, красивая. Какое самое любимое время года твоя?", "Влюбленная женщина всегда излучает счастье", "Здесь на Тину Канделаки похожи очень", "Привет,лапушка! Твой цвет волос… И я на днях запечатлел такой ковёр из листьев. Не заболей", "Вязаный свитер, но обнаженные плечи)...1 фото", "Эта осенняя атмосфера просто в сердце. Вы невероятная,неповторимая красавица,обожаю вас. Атмосфера,вайб осени,конечно же невероятный".
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А еще Politeka сообщала, что Огневич рассказала, как найти желание жить
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