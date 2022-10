Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко - молода співачка, яка стала популярною після шоу "Голос країни", де була в команді Олега Винника та часто дивувала яскравими виступами. Зараз вона продовжує займатися улюбленою справою і зрідка балує фанів новими кадрами в Інстаграмі.

Зазначимо, що після 24 лютого зірка вирушила працювати на круїзний лайнер, контракт з яким закінчився зовсім недавно. Зараз дівчина насолоджується вільним часом, показує прогулянки та привертає увагу ніжними образами.

«Дякую, Стамбул 🙏🏽😘 Ти був чарівним☺️» -поділилася Юліна.

У мережі підтримали:

«Така неймовірна 😍🥰; Красуня.❤️; An amazing city the Hagia Sophia is stunning».

Раніше Еліна показала, як гуляла з дитиною на руках.

"Моя маленька принцеса", – підписала кадри Еліна.

Варто зазначити, що Еліна знаходилася в мечеті, де знімали серіал "Величний вік" із Роксоланою. Зірка зазначила, що це була її мрія потрапити на дану локацію.

Нагадаємо, юна фаворитка Олега Винника полонила виглядом у сукні з ефектним вирізом

Також Politeka писала, що юна фаворитка Олега Винника зізналася, ким зараз працює

А ще Politeka повідомляла, що юна фаворитка Олега Винника у сорочці без гудзиків хизнулася своїми здібностями з Італії.