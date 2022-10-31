Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко - молода співачка, яка стала популярною після шоу "Голос країни", де була в команді Олега Винника та часто дивувала яскравими виступами. Зараз вона продовжує займатися улюбленою справою і зрідка балує фанів новими кадрами в Інстаграмі.
Зазначимо, що після 24 лютого зірка вирушила працювати на круїзний лайнер, контракт з яким закінчився зовсім недавно. Зараз дівчина насолоджується вільним часом, показує прогулянки та привертає увагу ніжними образами.
«Дякую, Стамбул 🙏🏽😘 Ти був чарівним☺️» -поділилася Юліна.
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«Така неймовірна 😍🥰; Красуня.❤️; An amazing city the Hagia Sophia is stunning».
Раніше Еліна показала, як гуляла з дитиною на руках.
"Моя маленька принцеса", – підписала кадри Еліна.
Варто зазначити, що Еліна знаходилася в мечеті, де знімали серіал "Величний вік" із Роксоланою. Зірка зазначила, що це була її мрія потрапити на дану локацію.
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