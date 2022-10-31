Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - молодая певица, которая стала популярной после шоу "Голос країни", где была в команде Олега Винника и часто удивляла яркими выступлениями. Сейчас она продолжает заниматься любимым делом и изредка балует фанатов новыми кадрами в Инстаграм.
Отметим, после 24 февраля звезда отправилась работать на круизный лайнер, контракт с которым закончился совсем недавно. Сейчас девушка наслаждается свободным временем, показывает прогулки и привлекает внимание нежными образами.
«Спасибо, Стамбул 🙏🏽😘 Ты был волшебным☺️» -поделилась Юлина.
В сети поддержали:
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Вернуться к состоянию на январь": в кремле умоляют о переговорах
Оплеуха Эрдогану: позорное решение кремля бьет по "миротворческим" планам Турции
Экокатастрофа в Николаеве, тысячи тонн масла попали в лиман: кадры бедствия
"Вечная память": звезда "Евровидения" Руслана поделилась трагическим известием с украинцами
«Такая невероятная😍🥰; Красотка.❤️; An amazing city the Hagia Sophia is stunning».
Ранее Элина показала, как гуляла с ребенком на руках.
"Моя маленькая принцесса", - подписала кадры Элина.
Стоит отметить, что Элина находилась в мечети, где снимали сериал "Великолепный век" с Роксоланой. Звезда отметила, что это была ее мечта, попасть на данную локацию.
Напомним, юная фаворитка Олега Винника пленила видом в платье с эффектным вырезом
Также Politeka писала, что юная фаворитка Олега Винника призналась, кем сейчас работает
А еще Politeka сообщала, что юная фаворитка Олега Винника в рубашке без пуговиц хвастнула своими способностями из Италии