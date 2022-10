Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - молодая певица, которая стала популярной после шоу "Голос країни", где была в команде Олега Винника и часто удивляла яркими выступлениями. Сейчас она продолжает заниматься любимым делом и изредка балует фанатов новыми кадрами в Инстаграм.

Отметим, после 24 февраля звезда отправилась работать на круизный лайнер, контракт с которым закончился совсем недавно. Сейчас девушка наслаждается свободным временем, показывает прогулки и привлекает внимание нежными образами.

«Спасибо, Стамбул 🙏🏽😘 Ты был волшебным☺️» -поделилась Юлина.

В сети поддержали:

«Такая невероятная😍🥰; Красотка.❤️; An amazing city the Hagia Sophia is stunning».

Ранее Элина показала, как гуляла с ребенком на руках.

"Моя маленькая принцесса", - подписала кадры Элина.

Стоит отметить, что Элина находилась в мечети, где снимали сериал "Великолепный век" с Роксоланой. Звезда отметила, что это была ее мечта, попасть на данную локацию.

