Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка стала одним із тренерів "Голосу країни". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася кадрами, де позувала у прозорому вбранні.
"Вже сьогодні фінальний випуск вокальних батлів", - написала Дорофєєва.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Надь, не переживай, думаю що вже днями буде 1,5 мільйона переглядів на "у твоїй душі", "Дівчата, чекаємо на вас", "ти найкраща людина з прекрасними порадами, дуже хочеш, щоб війна швидше закінчилася", "Обов'язково дивитимемося і підтримуватимемо твою неймовірну команду", "Це буде вау, команда додокотики", "Надя, твоє вбрання на випусках нереально красиве".
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