Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая стала одним из тренеров "Голосу країни". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где позировала в прозрачном наряде.

"Уже сегодня, финальный выпуск вокальных батлов", - написала Дорофеева.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Надь, не переживай, думаю что уже на днях будет 1,5 миллиона просмотров на "в твоей душе", "Девчата, ждем на вас", "ты самый лучший человек с прекрасными советами, очень хочешь, чтобы война скорее закончилась", "Обязательно будем смотреть и поддерживать твою невероятную команду", "Это будет вау, команда додокотики", "Надя, твой наряд на выпусках нереально красивый".

Напомним, Дорофеева в уникальном наряде привлекла внимание Джамалы

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