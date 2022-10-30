Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая стала одним из тренеров "Голосу країни". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где позировала в прозрачном наряде.
"Уже сегодня, финальный выпуск вокальных батлов", - написала Дорофеева.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Надь, не переживай, думаю что уже на днях будет 1,5 миллиона просмотров на "в твоей душе", "Девчата, ждем на вас", "ты самый лучший человек с прекрасными советами, очень хочешь, чтобы война скорее закончилась", "Обязательно будем смотреть и поддерживать твою невероятную команду", "Это будет вау, команда додокотики", "Надя, твой наряд на выпусках нереально красивый".
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