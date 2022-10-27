Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его другу Мише Кацурину, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото и рассказала о том, что стала героиней модного глянца.

На новой фотографии Надя запечатлена на смазанном фоне, и сам снимок отретушевано в фоторедакторах. Перед камерой артистка пояивлась в соблазнительном образе – на ней коротенький топ из сверкающих бусин, который подчеркнул фигуру и изящные плечи. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Новое измерение, новые образы, новые смыслы… @vogue_ukraine. Спасибо @antonbelinskiy за твое видение. Фулл материал по ссылке в сторис".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Невероятные образы", "Гордимся тобой", "Украинская русалочка", "Хочется уже на твой концерт, и увидится с тобой", "Все изменилось, мы стали сильнее, поэтому, я уверена, и победим", "Красиво!", "Ты уже не плачешь?", "Надя, ты вау! Нереально красивые и стильные фотки, кайф!", "Фото, как из другого времени. Как будто вернулась в подростковые годы. Красивая девушка", "Каждый нашел свои смыслы", "Невероятные фото, такая искренняя, живая, настоящая Надя".

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