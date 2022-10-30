Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка, яка є солісткою гурту KAZKA. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з росіянами. Не забуває Олександра і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Зарицька поділилася фото, де показала образ Хеллоуїна.

"Вперше опинилася в Нью-Йорку в період Хеллоуїна. І це неймовірно! Всі довкола готуються, вибирають луки, фарбуються. Все місто – одна величезна костюмована вечірка.

Не могла залишитись осторонь (ви ж знаєте, як я все це обожнюю) і підготувала кілька образів для зустрічі з друзями", - написала Зарицька.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Кращий стиль", "Перший образ крутий! З ним і велику фотосесію можна провести в Нью-Йорку", "Вау, мені всі подобаються, шикарний вигляд", "Нічого собі. Вауу, яка ти красива. Просто нереальна".

Нагадаємо, Зарицька вразила кадрами, знятими прямо зі сцени концерту KAZKA

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