Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая является солисткой группы KAZKA. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с россиянами. Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Зарицкая поделилась фото, где показала образ для Хэллоуина.
"Впервые оказалась в Нью-Йорке в период Хэллоуина. И это невероятно! Все вокруг готовятся, выбирают луга, красятся. Весь город – одна огромная костюмированная вечеринка.
Не могла остаться в стороне (вы же знаете, как я все это обожаю) и подготовила несколько образов для встречи с друзьями", - написала Зарицкая.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Лучший стиль", "Первый образ крут! С ним и большую фотосессию можно провести в Нью-Йорке", "Вау, мне все нравятся, шикарный вид", "Ничего себе. Вауу, какая ты красивая. Просто нереальная".
Напомним, Зарицкая поразила кадрами, снятыми прямо со сцены концерта KAZKA
А еще Politeka сообщала, что Зарицкая из KAZKA очаровала весенними кадрами и поделилась планами
Также Politeka писала, что солистка "KAZKA" Зарицкая снова отправилась в дорогу за сотни тысяч километров от Украины