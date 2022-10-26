Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя, впечатлив видом в Японии.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая является солисткой KAZKA. Звезда сейчас находится в Японии, откуда делится многим интересным. Стоит отметить, Александра, как и другие звезды, поддерживает Украинуу в борьбе с российскими оккупационными войсками и выступает на благотворительных концертах. А в этот раз звезда заворожила видом в белом, обратившись к украинцам.

"Страна, воспоминаниям о которой всегда будет место в моем сердце

Здесь были теплые встречи с украинцами, большой концерт, ежедневная поддержка и важная дипломатическая миссия, которой мы посвятили визит в Японию.

Наше путешествие закончилось, и мы обязательно вернемся совсем скоро

До встречи, страна больших деревьев и стремительных городов", - написала Зарицкая в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Прикольная", "Королева", "Красотка", "Прекрасно выглядишь".

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