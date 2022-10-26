Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая является солисткой KAZKA. Звезда сейчас находится в Японии, откуда делится многим интересным. Стоит отметить, Александра, как и другие звезды, поддерживает Украинуу в борьбе с российскими оккупационными войсками и выступает на благотворительных концертах. А в этот раз звезда заворожила видом в белом, обратившись к украинцам.
"Страна, воспоминаниям о которой всегда будет место в моем сердце
Здесь были теплые встречи с украинцами, большой концерт, ежедневная поддержка и важная дипломатическая миссия, которой мы посвятили визит в Японию.
Наше путешествие закончилось, и мы обязательно вернемся совсем скоро
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Ситуация будет ухудшаться": украинцев за границе просят не возвращаться, почему и когда будет можно
"Вытеснили врага": раскрыты населенные пункты, которые тоже теперь под контролем ВСУ
"Российское руководство зайдет в последний тупик": назван месяц, когда это случится
Звезда "Голосу країни" Аксельрод высказался о браке с продюсером Мозговой: «Жизнь никогда не будет….»
До встречи, страна больших деревьев и стремительных городов", - написала Зарицкая в своем блоге.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Прикольная", "Королева", "Красотка", "Прекрасно выглядишь".
Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая в дерзком образе прогулялась по красочной Японии
А еще Politeka сообщала, что похудевшая Зарицкая из KAZKA в берете удивила новым образом, фото
Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая заинтриговала планами в Японии