Як пише Politeka.net, на честь Кузьми Скрябіна перейменували провулок. Про це розповіли на сторінці ЖВЛ в Інстаграмі.

"Тепер у Києві буде провулок названий на честь видатного українського музиканта Кузьми Скрябіна, який завжди підтримує Україну. Як тобі така новина?", - написано було в публікації.

Українці одразу почали обговорювати новину:

"Чому провулок? Проспект!!!", "Давно час було", "справді круто, що зараз перейменовують вулиці і провулки на честь справді гідних", "Він заслуговує на найкращий проспект", "Ще б "кут будинку". , мало вулиць, які потрібно перейменувати? Немає слів", "Супер. У кожному місті та містечку має бути вулиця Андрія!!! А за провулок справді якось прикро. ніколи. А там і вулицю чи проспект назвуть. Я б і місто якесь назвала", "Я живу в цьому провулку і мені дуже приємна ця новина".

Нагадаємо, Могилевська зачепила українців, показавши архівні кадри зі Скрябіним.

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