Как пишет Politeka.net, в честь Кузьмы Скрябина переименовали переулок. Об этом рассказали на страничке ЖВЛ в Инстаграм.

"Теперь в Киеве будет переулок назван в честь выдающегося украинского музыканта Кузьмы Скрябина, всегда поддерживающего Украину. Как тебе такая новость?", - написано было в публикации.

Украинцы сразу же начали обсуждать новость:

"Почему переулок? Проспект!!!", "Давно пора было", "действительно круто, что сейчас переименовывают улицы и переулки в честь действительно достойных", "Он заслуживает на самый лучший проспект", "Еще бы "угол дома". Что, мало улиц, которые нужно переименовать? Нет слов", "Супер. В каждом городе и городке должна быть улица Андрея!!! А за переулок действительно как-то обидно. Кузьма в наших сердцах. Настоящий патриот", "Лучше поздно, чем никогда. А там и улицу или проспект назовут. Я бы и город какой-нибудь назвала", "Я живу в этом переулке и мне очень приятна эта новость".

Напомним, Могилевская зацепилаа украинцев, показав архивные кадры со Скрябиным

А еще Politeka сообщала, что россияне украли песню Скрябина, мама музыканта решила высказаться

Также Politeka писала, что мама Кузьмы объяснила важность патриотических песен



