Танцівниця балету Насті Каменських та учасниця «Танців із зірками» Аделіна Делі розповіла про залаштунки нового сезону реаліті-щоу «Холостяк», прем'єра якого відбулася днями.

Нагадаємо, новий сезон телепроекту про пошуки кохання завидного нареченого мав стартувати ще в березні, але через повномасштабне військове вторгнення росії в Україну його перенесли.

Зйомки встигли завершити до 24 лютого. Чи вдалося знайти бізнесмену Алексу Топольському справжнє кохання телеглядачам ще тільки доведеться дізнатися, але деякі подробиці закулісся вже почали потрапляти в Мережу.

Так, одна з учасниць шоу Аделіна Делі натякнула, що не все, що показують на телевізорі – правда.

«Кожна дівчина приходить туди зі своєю метою, а вузьколобі люди вірять. Чоловіки, можливо, справді шукають кохання. Але це точно не про мій сезон", - написала Делі на своїй сторінці в Інстаграм, відповідаючи на запитання.

Танцівниця також зізналася, що їй не сподобалося вбрання, яке їй обрали стилісти для першої вечірки. Дівчина зізналася, що дізнавшись, у що їй належить вбратися, у неї «стався нервовий зрив».

Відповідаючи на запитання про цікаве на зйомках, Делі згадала про «дуже дорослу жінку».

«Цікаво спостерігати, коли людина намагається застрибнути в останній вагон», - охарактеризувала учасницю Аделіна Делі, додавши, що взагалі всі «дівчата» були приємні та цікаві.

Нагадаємо, після вечірки Алекс Топольський вирішили залишити у проекті 22 дівчат. Серед тих, хто отримав троянду, є і Аделіна Делі.

Також Топольський різко відповів на критику після прем'єри "Холостяка".

Раніше з'явилися найцікавіші факти про нового Холостяка.

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