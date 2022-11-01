Так, Делі, яка раніше також брала участь у шоу «Танці зі зірками» та танцює у балеті Насті Каменських, зізналася, що її здивувала присутність серед претенденток на серце Топольського дуже дорослої жінки та не влаштував вибор вбрання для першої вечірки.

Нагадаємо, дівчина сказала, що це навіть стало причиною її нервовового зриву.

Але, як виявилося, не лише це викликало негативні емоції у красуні. Так, Делі не сподобався її макіяж.

«Засмучує, що у візажиста руки, мабуть, тієї ночі не лежали. Або я не знаю, як можна було так нафарбувати», - зазначила Делі, відповідаючи на запитання, чому у 19 років на шоу вона виглядає на всі 30.

Не сподобався танцівниці і дубляж. Озвучувати саму себе дівчині не пропонували.

«Хоча я була в Україні весь час. Щиро кажучи, дивно слухати себе в озвученні. Ну, що вже є, тобто», - повідомила Аделіна.

Судячи з усього, участю в шоу Аделіна Делі залишилася розчарована. Відповідаючи на запитання користувачів Instagram, дівчина зізналася, що навіть не розуміє, що вона там робить.

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