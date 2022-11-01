Так, Дели, которая раньше также участвовала в шоу «Танці з зірками» и танцует в балете Насти Каменских, призналась, что ее удивило присуствие среди претенденток на сердце Топольского очень взрослой женщины и не устроил выбор наряда для первой вечеринки.

Напомним, девушка сказала, что это даже стало причиной ее нервного срыва.

Но, как оказалось, не только это вызвало негативные эмоции у красотки. Так, Дели не понравился ее макияж.

«Огорчает, что у визажиста руки, видно, в ту ночь не лежали. Или я незнаю, как можно было так накрасить», - отметила Дели отвечая на вопрос, почему в 19 лет на шоу она выглядит на все 30.

Не понравился танцовщице и дубляж. Озвучивать себя девушке не предлагали.

«Хотя я была в Украине все время. Честно говоря, странно слушать себя в озвучке. Ну, уже что есть, то есть», - сообщила Аделина.

Судя по всему, участием в шоу Аделина Дели осталась разочарована. Отвечая на вопросы пользователей Instagram, девушка призналась, что даже не понимает, что она вообще там делает.

Напомним, стали известны самые интересные факты из жизни о новом холостяке Алексе Топольском.

Также сообщалось, что вместо Топольского новым холостяком мог стать известный украинский блогер и телеведущий.

Кроме того, Politeka.net писала, что жена ведущего шоу "Холостяк" за границей похвасталась новым образом.