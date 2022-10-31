Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка опублікувала фото, де позувала на ліжку, прикрившись подушкою.
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І хоча це невелика сума в масштабах потреб, я вдячна, що ви завжди відкликаєтесь і ми разом не припиняємо робити добрі справи", - написала Кошмал.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"От що за красуня боже просто краса", "Тварини, вони кращі нехай людей більше любитимуть і не битиму це дуже важливо", "Слава Україні! Героям слава! Ми разом".
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