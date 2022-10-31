Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда опубликовала фото, где позировала на кровати, прикрывшись подушкой.
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И хотя это небольшая сумма в масштабах потребностей, я благодарна, что вы всегда отзываетесь и мы вместе не прекращаем делать добрые дела", - написала Кошмал.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вот что за красотка боже просто прелесть", "Животные, они лучшие пусть людей больше будут любить и не бить это очень важно", "Слава Украине!Героям слава!Мы вместе".
Напомним, звезда "Сватов" Кошмал получила предложение из рф, которое ее поразило
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