Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда опубликовала фото, где позировала на кровати, прикрывшись подушкой.

"Ваши большие добрые сердца творят чудеса

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И хотя это небольшая сумма в масштабах потребностей, я благодарна, что вы всегда отзываетесь и мы вместе не прекращаем делать добрые дела", - написала Кошмал.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вот что за красотка боже просто прелесть", "Животные, они лучшие пусть людей больше будут любить и не бить это очень важно", "Слава Украине!Героям слава!Мы вместе".

Напомним, звезда "Сватов" Кошмал получила предложение из рф, которое ее поразило

А еще Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал в день рождения обратилась к украинцам за помощью

Также Politeka сообщала, что звезда "Сватов" Кошмал неожиданно заговорила с украинцами о сознательности



