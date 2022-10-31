Співачка Ганна Трінчер розповіла про операцію, яка має чекати, поділившись з українцями.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, актриса та блогерка. Зірка прославилася завдяки своїй ролі у серіалі "Школа", де зіграла старшокласницю Нату. Тепер же Трінчер не дуже любить, коли її так називають. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка вирішила розповісти про операцію, що її чекає.

"Сьогодні у мене мала бути операція...", - написала Трінчер.

"Але перед цим я здала аналізи і є дещо невтішним", - продовжила Ганна.

Після цього зірка показала, як прокинулася вранці і вирішила не уточнювати, що трапилося з аналізами.

"Ранок почався добре. За 30 хвилин до тривоги. Але ми встигли трохи порадіти ранковому підйому", - зазначила Трінчер у сторіс, показуючи свого нового чоловіка - блогера Олександра Волошина, за якого нещодавно вийшла заміж.

Нагадаємо, Ганна Трінчер розтяглася на підлозі у тонкому костюмі та показала майстер-клас .

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер без обручки розповіла, як складається її сімейне життя з Волошиним.

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