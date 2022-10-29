Певица и актриса Анна Тринчер показала, как умеет растягиваться на занятиях и впечатлила пластичными движениями.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - украинская певица и актриса, которая старается поддерживать фигуру в форме, не забывает о похудении и всячески показывает результаты в сети. Также Анна старается рассказывать о том, что делает с собой: уколы красоты, пластика, операции и даже какие витамины принимает.

При этом Девушка в Инстаграм делится секретами правильного подбора вещей, чтобы подчеркнуть лучше формы и не показать при этом лишнее. В этот раз Анна покорила растяжкой и смелыми танцами под игривую музыку.

«Там, где находится твоя женская энергия! Именно через танец она раскрывается» - пишет Анна.

Напомним, Анна Тринчер и блогер Александр Волошин сыграли скромную свадьбу в сентябре. При этом торжество едва не отменили – за десять дней до счастливой даты влюбленные поняли, что у них ничего не готово.

«Дело в том, что мы, к сожалению, доверились некомпетентному организатору. В последний момент, за 10 дней до свадьбы, мы поняли, что почти ничего не готово. Конечно, мы попали на деньги», - рассказала Тринчер «ЖВЛ», добавив, что определенная сумма денег уже біла оставлена в качестве задатка, в том числе за локацию и декор.

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