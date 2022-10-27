Певица и актриса Анна Тринчер показала небольшую тренировку, которая держит ее в форме.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - украинская певица и актриса, которая старается запомниться всеми способами, активно ведет социальные сети и рассказывает даже о скандалах в семье. Также ей нравится делиться секретами красоты и похудения, на что Анна делает акценты.

«Сейчас живу в темпе – или сейчас, или никогда! Никогда не откладываю, пытаюсь не лениться. Пение, танцы, спорт, питание, куча работы.

И пою на тренировках и тренируюсь на пении. Тем, кто заскучал по этой песне, оставлю ссылку. Как вам моя тренировочка под Козачку?» - спросила Анна и напомнила об их новой с Позитивом песне.

Ранее мы писали, свадьба украинской певицы и актрисы Анны Тринчер и блоггера Александра Волошина могла не состояться.

Влюбленные, как оказалось, за 10 дней до праздника хотели его отменить. Причиной тому, по словам Тринчер, стала ситуация с организаторами их свадьбы.

«Дело в том, что мы, к сожалению, доверились некомпетентному организатору. В последний момент, за 10 дней до свадьбы, мы поняли, что почти ничего не готово. Конечно, мы попали на деньги», - рассказала Тринчер «ЖВЛ».

Напомним, Тринчер, показав формы после пластики в кружевах, заговорила о неудачном стиле

А еще Politeka сообщала, что позитив нашел причину, почему Каминская набросилась с критикой на него и Анну Тринчер

Также Politeka писала, что Тринчер посмеялась над суеверными украинцами из-за критики своего подарка