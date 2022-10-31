Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка. Звезда прославилась благодаря своей роли в сериале "Школа", где сыграла старшеклассницу Нату. Теперь же Тринчер не очень любит, когда ее так называют. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз звезда решила рассказать об операции, которая ей предстоит.
"Сегодня у меня должна была быть операция...", - написала Тринчер.
"Но перед этим я сдала анализы и есть кое-что неутешительное", - продолжила Анна.
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После этого звезда показала, как проснулась с утра и решила не уточнять, что случилось с анализами.
"Утро началось хорошо. За 30 минут до тревоги. Но мы успели немного порадоваться утреннему подъему", - отметила Тринчер в сторис, показывая своего нового мужа - блогера Александра Волошина, за которого недавно вышла замуж.
Напомним, Анна Тринчер растянулась на полу в тонком костюме и показала мастер-класс
А еще Politeka сообщала, что Тринчер без обручального кольца рассказала, как складывается ее семейная жизнь с Волошиным
Также Politeka писала, что Анна Тринчер честно рассказала, почему собиралась отменить свадьбу с Волошиным