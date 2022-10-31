Певица Анна Тринчер рассказала об операции, которая ей предстоит, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка. Звезда прославилась благодаря своей роли в сериале "Школа", где сыграла старшеклассницу Нату. Теперь же Тринчер не очень любит, когда ее так называют. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда решила рассказать об операции, которая ей предстоит.

"Сегодня у меня должна была быть операция...", - написала Тринчер.

"Но перед этим я сдала анализы и есть кое-что неутешительное", - продолжила Анна.

После этого звезда показала, как проснулась с утра и решила не уточнять, что случилось с анализами.

"Утро началось хорошо. За 30 минут до тревоги. Но мы успели немного порадоваться утреннему подъему", - отметила Тринчер в сторис, показывая своего нового мужа - блогера Александра Волошина, за которого недавно вышла замуж.

Напомним, Анна Тринчер растянулась на полу в тонком костюме и показала мастер-класс

А еще Politeka сообщала, что Тринчер без обручального кольца рассказала, как складывается ее семейная жизнь с Волошиным

Также Politeka писала, что Анна Тринчер честно рассказала, почему собиралась отменить свадьбу с Волошиным



