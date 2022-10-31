Відео з виступом фронтмен гурту Тарас Тополя опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, після півроку служби гурт "Антітіла" повернувся до творчості та взяв оборону на культурному фронті. Гурт емоційно виступив на польській версії шоу "Голос країни", де вони були запрошеними гостями. Відео з виступом фронтмен гурту Тарас Тополя опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Тарас Тополя наживо виконав пісню "2Step", яка стала саундтреком війни. Він також заспівав англомовну партію британця Еда Ширана.

"Спеціальний виступ The Voice of Poland. Пісня, яка стала символом віри та надії у перемогу для українців звучить наживо, як символ підтримки, поваги, подяки та єдності", – прокоментував Тарас Тополя та процитував кілька рядків із цієї пісні.

Музиканти колективу також подякували полякам за підтримку та за те, що дали можливість виступити на проекті.

Користувачі мережі залишили компліменти для групи та слова підтримки: "Ви круті", "Дуже приємно, коли чую цю пісню, плачу", "Крутяк", "Неймовірні, дуже емоційно та щиро".

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.