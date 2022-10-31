Видео с выступлением фронтмен группы Тарас Тополя опубликовал на своей странице в Instagram.

Как сообщает Politeka.net, после полугода службы группа "Антитіла" вернулась к творчеству и взяла оборону на культурном фронте. Группа эмоционально выступила на польской версии шоу "Голос страны", где они были приглашенными гостями. Видео с выступлением фронтмен группы Тарас Тополя опубликовал на своей странице в Instagram.

Тарас Тополя вживую исполнил песню "2Step", которая стала саундтреком войны. Он также спел англоязычную партию британца Эда Ширана.

"Специальное выступление The Voice of Poland. Песня, которая стала символом веры и надежды в победу для украинцев звучит вживую, как символ поддержки, уважения, благодарности и единства", – прокомментировал Тарас Тополя и процитировал несколько строчек из этой песни.

Музыканты коллектива также поблагодарили поляков за поддержку и за то, что дали возможность выступить на проекте.

Пользователи сети оставили комплименты для группы и слова поддержки: "Вы крутые", "Очень приятно, когда слышу эту песню, плачу", "Крутяк", "Невероятные, очень эмоуионально и искренне".

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.