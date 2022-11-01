Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого стало відомо, що Надя пішла від свого чоловіка Володимира Дантеса і почала стосунки з другом сім'ї - ресторатором Михайлом Кацуріним, дружина якого після цього пішла до Дантеса. А нещодавно Надя презентувала свій перший україномовний альбом. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Надя вирішила поговорити із фанами.
"Задайте мені питання", - написала Надя.
"Яка вага?", - Запитав фанат.
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"49", - лаконічно відповіла Надя та поділилася фото, де позувала на березі Дніпра, швидше за все.
"Надя, ви з Льошою дорослі люди, навіщо вам цю виставу з Мишком. Я чесно не розумію", - запитав фанат.
"Позитив, коли вже скажемо всім правду?", - у відповідь пожартувала Надя.
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А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва в унікальному вбранні привернула увагу Джамали
Також Politeka писала, що Дорофєєва здивувала українців експериментами із зовнішністю заради нового альбому .