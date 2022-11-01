Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля стало известно, что Надя ушла от своего мужа Владимир Дантеса и начала отношения с другом семьи - ресторатором Мишей Кацуриным, жена которого после этого ушла к Дантесу. А недавно Надя презентовала свой первый украиноязычный альбом. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Надя решила поговорить с фанами.
"Задайте мне вопрос", - написала Надя.
"Какой вес?", - спросил фанат.
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"49", - лаконично ответила Надя и поделилась фото, где позировала на берегу Днепра, скорее всего.
"Надя, вы с Лёшей взрослые люди, зачем вам этот спектакль с Мишей. Я честно не понимаю", - спросил фанат.
"Позитив, когда уже скажем всем правду?", - в ответ отшутилась Надя.
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