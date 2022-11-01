Як пише Politeka.net , Олександр Топольський – відомий український бізнесмен, який побудував свою справу в США. Зірка стала головним героєм шоу "Холостяк", реліз якого кілька разів переносився. А днями все ж таки вийшов перший епізод шоу на радість усіх фанатів. Тільки організатори вирішили зробити українське озвучення у проекті, через що українці збунтувалися. Адже лише одна дівчина озвучила усі 20 учасниць проекту.
Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Топольський вирішив поговорити із фанами.
"Питайте, що цікаво дізнатися", - написав Олександр.
"Чим тебе може здивувати жінка під час знайомства", - спитала фанатка.
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"Я ціную щирість. Найголовніше, щоб вона завжди залишалася собою. Не намагалася казати краще, ніж є насправді", - написав Топольський.
Нагадаємо, новий "Холостяк" Топольський зізнався, чи отримував сценарій для зйомок у шоу.
А ще Politeka повідомляла, що новий "Холостяк" Топольський влаштував гарячу фотосесію з учасницею шоу
Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський заінтригував своїми планами перед стартом проекту