Новый "Холостяк" Алекс Топольский решил рассказать, был ли у него сценарий для съемок в проекте.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который построил успешное дело в США. Коммерсант стал новым главным героем шоу "Холостяк". Не забывает Алекс и об Инстаграм, где активно ведет блог. А в этот раз звезда решил рассказать, получил ли сценарий для съемок телепроекта.

"Знаете, когда я знакомым только начал говорить, что буду сниматься в шоу, почти все смеялись и говорили, что это все просто постановка. Все заранее знают, что и когда говорить", - написал Алекс.

"Но когда начались съемки, я не получил ни единого сценария, абсолютно. Мне просто сказали быть собой, говорить и делать то, что считаю за необходимое", - продолжил Топольский.

"Моим заданием на съемках было следовать моим чувством", - подытожил звезда и показал несколько кадров со съемок нового сезона шоу "Холостяк", которое выйдет на экраны уже 28 октября, в пятницу.

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