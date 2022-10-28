Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который построил успешное дело в США. Коммерсант стал новым главным героем шоу "Холостяк". Не забывает Алекс и об Инстаграм, где активно ведет блог. А в этот раз звезда решил рассказать, получил ли сценарий для съемок телепроекта.
"Знаете, когда я знакомым только начал говорить, что буду сниматься в шоу, почти все смеялись и говорили, что это все просто постановка. Все заранее знают, что и когда говорить", - написал Алекс.
"Но когда начались съемки, я не получил ни единого сценария, абсолютно. Мне просто сказали быть собой, говорить и делать то, что считаю за необходимое", - продолжил Топольский.
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"Моим заданием на съемках было следовать моим чувством", - подытожил звезда и показал несколько кадров со съемок нового сезона шоу "Холостяк", которое выйдет на экраны уже 28 октября, в пятницу.
Напомним, новый "Холостяк" Топольский показал, как выглядел в детстве
А еще Politeka писала, что новый "Холостяк" Топольский признался, пошел ли на шоу ради популярности
Также Politeka сообщала, что новый "Холостяк" Топольский честно ответил, как попал на проект