Новый "Холостяк" Александр Топольский показал себя и ответил, как девушка его может впечатлить.

Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный украинский бизнесмен, который построил свое дело в США. Звезда стал главным героем шоу "Холостяк", релиз которого несколько раз переносился. А на днях все же вышел первый эпизод шоу на радось всех фанатов. Только организаторы приняли решение сделать украинскую озвучку в проекте, из-за чего украинцы взбунтовались. Ведь всего одна девушка озвучила все 20 участниц проекта.

Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Топольский решил поговорить с фанами.

"Спрашивайте, что интересно узнать", - написал Александр.

"Чем тебя может удивить женщина во время знакомства", - спросила фанатка.

"Я ценю искренность. Самое главное, чтобы она всегда оставалась собой. Не пыталась казать лучше, чем есть на самом деле", - написал в ответе Топольский.

Напомним, новый "Холостяк" Топольский признался, получал ли сценарий для съемок в шоу

А еще Politeka сообщала, что новый "Холостяк" Топольский устроил жаркую фотосессию с участницей шоу

Также Politeka писала, что "Холостяк" Топольский заинтриговал своими планами перед стартом проекта



