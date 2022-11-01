Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный украинский бизнесмен, который построил свое дело в США. Звезда стал главным героем шоу "Холостяк", релиз которого несколько раз переносился. А на днях все же вышел первый эпизод шоу на радось всех фанатов. Только организаторы приняли решение сделать украинскую озвучку в проекте, из-за чего украинцы взбунтовались. Ведь всего одна девушка озвучила все 20 участниц проекта.
Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Топольский решил поговорить с фанами.
"Спрашивайте, что интересно узнать", - написал Александр.
"Чем тебя может удивить женщина во время знакомства", - спросила фанатка.
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"Я ценю искренность. Самое главное, чтобы она всегда оставалась собой. Не пыталась казать лучше, чем есть на самом деле", - написал в ответе Топольский.
Напомним, новый "Холостяк" Топольский признался, получал ли сценарий для съемок в шоу
А еще Politeka сообщала, что новый "Холостяк" Топольский устроил жаркую фотосессию с участницей шоу
Также Politeka писала, что "Холостяк" Топольский заинтриговал своими планами перед стартом проекта