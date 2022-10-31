Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тіна Кароль вирішила донести свою позицію з мовного питання у публічному просторі та мистецтві. З початку повномасштабної війни жодного разу не виконала російськомовну пісню зі свого репертуару. У своєму Телеграмі вона розкрила, що далі буде з її хітами, які звучали російською мовою.

За словами артистки, зараз не час виконувати пісні російською мовою.

"Це мій крок. Я відмовилася від усіх своїх пісень, які були російською мовою. З початку війни вони жодного разу не звучали від мене. Це моя пряма заява. Я розумію, що були надзвичайно, можливо, вами улюблені пісні. Пісні, які Втішили ваші серця. І не раз. Якими б хітами вони не були, ми не маємо права виконувати пісні російською", - заявила Тіна Кароль.

Позиція артистки викликала різні думки серед її фанів. Деякі українці засмутилися через те, що не почують улюблених російськомовних хітів з вуст співачки, але вона позицію не змінила.

"Багато дискусій та заперечень чи підтримки з цього приводу. Це мій шлях, мій вибір. Йдемо до перемоги разом у всьому. А після вже побачимо що і як. Я не соромлюся минулого, помилок не існує. Різниця думок – це різноманітність", - підсумувала Тіна Кароль .

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