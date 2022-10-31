Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль решила донести свою позицию по языковому вопросу в публичном пространстве и искусстве. С начала полномасштабной войны ни разу не исполнила русскоязычную песню из своего репертуара. В своем Телеграм она раскрыла, что дальше будет с ее хитами, которые звучали на российском языке.

По словам артистки, сейчас не время исполнять песни на российском языке.

"Это мой шаг. Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Это мое прямое заявление. Я понимаю, что были чрезвычайно, возможно, вами любимые песни. Песни, которые утешили ваши сердца. И не раз. Какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском", - заявила Тина Кароль.

Позиция артистки вызвала разные мнения среди ее фанатов. Некоторые украинцы загрустили из-за того, что не услышат любимые русскоязычные хиты из уст певицы, но она позицию не изменила.

"Много дискуссий и возражений или поддержки по этому поводу. Это мой путь, мой выбор. Идем к победе вместе во всем. А после уже увидим что и как. Я не стыжусь прошлого, ошибок не существует. Разность мыслей - это разнообразие", - подытожила Тина Кароль.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.











