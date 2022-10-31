Євген Клопотенко стверджує, що така страва відрізняється цікавим і досить насиченим смаком і припаде до душі всій родині.

Як повідомляє Politeka.net, переможець "Майстер Шеф", у країнський шеф-кухар Євген Клопотенко знову порадував своїх передплатників новим рецептом. На цей раз кулінар поділився в Instagram-stories з українцями автентичним рецептом печені. Така страва відрізняється цікавим і досить насиченим смаком і припаде до душі всій родині.

"Легка та швидка страва - печеня. Упевнений, що ви хоч раз її готували", - презентував страву Євген Клопотенко.

Щоб приготувати смачну печеню, вам знадобляться:

300 г свинини;

4 шт. картопли;

1 шт. цибуля;

1 шт. морква;

2 зубчики часнику;

петрушка;

300 мл води;

сіль та перець за смаком.

маринад зі сливи (продається готовий у магазинах)

Як приготувати. Як зазначає Євген Клопотенко, все дуже просто:

М'ясо свинини нарізати на однакові шматочки. Замаринувати у маринаді зі сливи близько 20-25 хвилин. Викласти на розпечену сковороду із товстим дном. Смажити до золотистої скоринки. Додати нарізану картоплю, цибулю та моркву в сковороду злегка їх засмажити. Додати воду і тушити на повільному вогні 40-50 хвилин. Наприкінці додати часник, сіль та перець.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.

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