Як повідомляє Politeka.net, переможець "Майстер Шеф", у країнський шеф-кухар Євген Клопотенко знову порадував своїх передплатників новим рецептом. На цей раз кулінар поділився в Instagram-stories з українцями автентичним рецептом печені. Така страва відрізняється цікавим і досить насиченим смаком і припаде до душі всій родині.
"Легка та швидка страва - печеня. Упевнений, що ви хоч раз її готували", - презентував страву Євген Клопотенко.
Щоб приготувати смачну печеню, вам знадобляться:
- 300 г свинини;
- 4 шт. картопли;
- 1 шт. цибуля;
- 1 шт. морква;
- 2 зубчики часнику;
- петрушка;
- 300 мл води;
- сіль та перець за смаком.
- маринад зі сливи (продається готовий у магазинах)
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Як приготувати. Як зазначає Євген Клопотенко, все дуже просто:
- М'ясо свинини нарізати на однакові шматочки. Замаринувати у маринаді зі сливи близько 20-25 хвилин. Викласти на розпечену сковороду із товстим дном. Смажити до золотистої скоринки.
- Додати нарізану картоплю, цибулю та моркву в сковороду злегка їх засмажити.
- Додати воду і тушити на повільному вогні 40-50 хвилин.
- Наприкінці додати часник, сіль та перець.
Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.
Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився доступним рецептом ситної страви.