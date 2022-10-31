Евгений Клопотенко утверждает, что такое блюдо отличается интересным и довольно насыщенным вкусом и придется по душе всей семье.

Как сообщает Politeka.net, победитель "Мастер Шеф", украинский шеф-повар Евгений Клопотенко снова порадовал своих подписчиков новым рецептом. В этот раз кулинар поделился в Instagram-stories с украинцами аутентичным рецептом жаркого. Такое блюдо отличается интересным и довольно насыщенным вкусом и придется по душе всей семье.

"Легкое и быстрое блюдо - жаркое. Уверен, что вы хоть раз его готовили", - презентовал блюдо Евгений Клопотенко.

Чтобы приготовить вкусное жаркое, вам понадобятся:

300 г свинины;

4 шт. картопли;

1 шт. лук;

1 шт. морковь;

2 зубчика чеснока;

петрушка;

300 мл воды;

соль и перец по вкусу.

маринад из сливы (продается готовый в магазинах)

Как приготовить. Как отмечает Евгений Клопотенко все очень просто:

Мясо свинины порезать на одинаковые кусочки. Замариновать в маринаде со сливы около 20-25 минут. Выложить на раскаленную сковороду с толстым дном. Жарить до золотистой корочки. Добавить нарезанный картофель, лук и морковь в сковороду слегка их зажарить. Добавить воду и тушить на медленном огне 40-50 минут. В конце добавить чеснок, соль и перец.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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