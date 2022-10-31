Коля Серга заліз на постамент і зазначив, що колись на цьому місці стояла пам'ятка вождеві світового пролетаріату Володимиру Леніну і так само не буде в нашому майбутньому росіян.

Як повідомляє Politeka.net, український співак, зірка травел-шоу "Орел і Решка", учасник "Культурного десанту" Коля Серга пояснив, чому Україна нічого не боїться і прочитав свій новий вірш. Відео він поділився на своїй сторінці в Instagram.



"Всі, хто говорить тільки про минуле, – бояться сьогодення, тому що не в змозі його прийняти і впоратися з ним. Усі, хто постійно говорить про майбутнє, так само бояться сьогодення та намагаються через нього перестрибнути. Україна нічого не боїться. адже Україна – це зараз!" – написав Коля Серга .



Серга заліз на постамент і зазначив, що колись на цьому місці стояла пам'ятка вождеві світового пролетаріату Володимиру Леніну і так само не буде в нашому майбутньому росіян.

"Як печатка на консерві минулого. Зараз її нема. Печатка зірвана. зірвано. Затхлий запах минулого вивітрюється і заходить свіжий вітер сьогодення, що пахне приємними нотками майбутнього", - заявив Коля Серга.

Стоячи згори на постаменті Серга прочитав вірш.

"Прийшов час струсити кайдани,

Визволяючи погляд рішуче,

І хай душа стане майданом

Для теперішнього, нового, квітучого!".

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