Коля Серга залез на постамент и отметил, что когда-то на этом месте стоял памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину и так же не будет в нашем будущем россиян.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец, звезда травел-шоу "Орел и Решка", участник "Культурного десанта" Коля Серга объяснил, почему Украина ничего не боится, и прочитал свое новое стихотворение. Видео он поделился на своей странице в Instagram.



"Все, кто говорит только о прошлом, – боятся настоящего, потому что не в силах его принять и справиться с ним. Все, кто постоянно говорит о будущем, так же боятся настоящего и пытаются через него перепрыгнуть. Украина ничего не боится. Потому что Украина – это сейчас!" – написал Коля Серга.



Серга залез на постамент и отметил, что когда-то на этом месте стоял памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину и так же не будет в нашем будущем россиян.

"Как печать на консерве прошлого. Сейчас его нет. Печать сорвана. Затхлый запах прошлого выветривается и заходит свежий ветер настоящего, пахнущий приятными нотками будущего", – заявил Коля Серга.

Стоя сверху на постаменте Серга прочитал стихотворение.



"Прийшов час струсити кайдани,

Визволяючи погляд рішуче,

І хай душа стане майданом

Для теперішнього, нового, квітучого!".

Напомним, Коля Серга и Даниэль Салем срочно обратились к украинцам.

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