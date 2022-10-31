Як повідомляє Politeka.net, українські знаменитості продовжують давати благодійні концерти за кордоном. 30 жовтня відбувся великий захід на Майорці в Іспанії, де зібралося багато зірок. Українська актриса Оля Сумська поділилася кількома кадрами цього концерту.



Українська акторка Ольга Сумська в інстаграмі показала фотографії із колегами. Так, актриса позувала з танцівником Амадором Лопесом та співаком Сергієм Бабкіним, який був зі своєю дружиною.

Також Ольга Сумська здалася на знімку разом із артисткою Іриною Білик. Вони зробили знімки на гольф-полі Son Muntaner у Пальмі. Варто зазначити, що обидві зірки були у синьо-жовтих образах, що символізують прапор України.

"Моя прекрасна", – підписала кадри актриса.

Варто зазначити, що Ольга Сумська народилася 22 серпня 1966 року у Львові. Закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. Дебютувала на екрані у 1983 році у фільмі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". Велику популярність актрисі принесла головна роль в телесеріалі "Роксолана" (1996-2003).



Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка з Сумською, зірка відповіла.