Як повідомляє Politeka.net, українські знаменитості продовжують давати благодійні концерти за кордоном. 30 жовтня відбувся великий захід на Майорці в Іспанії, де зібралося багато зірок. Українська актриса Оля Сумська поділилася кількома кадрами цього концерту.
Українська акторка Ольга Сумська в інстаграмі показала фотографії із колегами. Так, актриса позувала з танцівником Амадором Лопесом та співаком Сергієм Бабкіним, який був зі своєю дружиною.
Також Ольга Сумська здалася на знімку разом із артисткою Іриною Білик. Вони зробили знімки на гольф-полі Son Muntaner у Пальмі. Варто зазначити, що обидві зірки були у синьо-жовтих образах, що символізують прапор України.
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"Моя прекрасна", – підписала кадри актриса.
Варто зазначити, що Ольга Сумська народилася 22 серпня 1966 року у Львові. Закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. Дебютувала на екрані у 1983 році у фільмі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". Велику популярність актрисі принесла головна роль в телесеріалі "Роксолана" (1996-2003).
Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.
Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.
Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка з Сумською, зірка відповіла.