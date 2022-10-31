Как сообщает Politeka.net, украинские знаменитости продолжают давать благотворительные концерты за границей. 30 октября состоялось большое мероприятие на Майорке в Испании, где собралось множество звезд. Украинская актриса Оля Сумская поделилась несколькими кадрами из этого концерта.



Украинская актриса Ольга Сумская в инстаграме показала фотографии с коллегами. Так, актриса позировала с танцовщиком Амадором Лопесом и певцом Сергеем Бабкиным, который был со своей женой.

Также Ольга Сумская показалась на снимке вместе с артисткой Ириной Билык. Они сделали фото на гольф-поле Son Muntaner в Пальме. Стоит отметить, что обе звезды были в сине-желтых образах, символизирующих флаг Украины.

"Моя прекрасная", – подписала кадры актриса.

Стоит отметить, что Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).



Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.