Как сообщает Politeka.net, украинские знаменитости продолжают давать благотворительные концерты за границей. 30 октября состоялось большое мероприятие на Майорке в Испании, где собралось множество звезд. Украинская актриса Оля Сумская поделилась несколькими кадрами из этого концерта.
Украинская актриса Ольга Сумская в инстаграме показала фотографии с коллегами. Так, актриса позировала с танцовщиком Амадором Лопесом и певцом Сергеем Бабкиным, который был со своей женой.
Также Ольга Сумская показалась на снимке вместе с артисткой Ириной Билык. Они сделали фото на гольф-поле Son Muntaner в Пальме. Стоит отметить, что обе звезды были в сине-желтых образах, символизирующих флаг Украины.
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"Моя прекрасная", – подписала кадры актриса.
Стоит отметить, что Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).
Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.
Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.
Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.