Як повідомляє Politeka.net , головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський відповів на деякі питання передплатників після виходу першого епізоду шоу. Так, чоловік зізнався на своїй сторінці в Instagram, що одна із претенденток на його серце дуже вразила своїм подарунком.

Він поділився, що кожна дівчинка підготувала подарунок, який запам'ятався по-особливому. Але найбільше вразили його голубці від 27-річної Юлі.

"Голубцям від Юлі був дуже радий, тому що мені рідко вдається поїсти домашнього. Це було начебто просто, але з душею", - написав Алекс Топольський .

Проект "Холостяк" знімали ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну і планували випустити навесні 2022 року. Але через напад росії прем'єр відклали на невизначений термін.

У 1 випуску показали знайомство Алекса з 26 дівчатами і першу вечірку, на якій він вручив троянди 19 учасницям, які найбільше запам'яталися. Проте довгоочікувана прем'єра порадувала не всіх глядачів. Все тому, що випуск показали з українською озвучкою, яка не передає всіх емоцій та почуттів.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.