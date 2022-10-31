Как сообщает Politeka.net, главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский ответил на некоторые вопросы подписчиков после выхода первого эпизода шоу. Так, мужчина признался на своей странице в Instagram, что одна из претенденток на его сердце очень поразила своим подарком.

Он поделился, что каждая девочка подготовила подарок, который по-особому запомнился. Но больше всего его поразили голубцы от 27-летней Юли.

"Голубцам от Юли был очень рад, потому что мне редко удается поесть домашнего. Это было вроде бы и просто, но с душой", - написал Алекс Топольский.

Стоит отметить, что проект "Холостяк" снимали еще до полномасштабного вторжения рф в Украину и планировали выпустить весной 2022 года. Но из-за нападения россии премьеру отложили на неопределенный срок.

В 1 выпуске показали знакомство Алекса с 26 девушками и первую вечеринку, на которой он вручил розы 19 наиболее запомнившимся участницам. Однако долгожданная премьера порадовала не всех зрителей. Все потому, что выпуск показали с украинской озвучкой, которая не передает всех эмоций и чувств.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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