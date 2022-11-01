Українська телеведуча Леся Нікітюк придбала на випадок відсутності комунікацій все необхідне та показала, як проводить вечори без світла.

Як повідомляє Politeka.net , для стабілізації електропостачання українців просять економити електроенергію і без необхідності не користуватися певними енергетичними приладами. Також енергетикам доводиться застосувати обмеження електроенергії. І будинки знаменитостей не стали винятком.

Українська телеведуча Леся Нікітюк придбала на випадок відсутності комунікацій все необхідне та показала у Instagram , як проводить вечори без світла.

На випадок відключення газу Леся Нікітюк запаслася газовим балоном та настільною газовою плиткою. Для комфорту під час сну артистка також придбала теплу ковдру. Крім того, вона прикупила генератор, ліхтарики та свічки. Одного вечора без світла Леся вирішила запалити свічки і пояснила, чому вони їй подобаються більше, ніж переносні ліхтарики та лампочки на батарейках.

"По-перше, це красиво. По-друге, ми стали з вами романтичніше проводити наші вечори. По-третє, ми економимо електрику, що дуже допомагає нашій країні", - зазначила телеведуча.

Також Леся Нікітюк зізналася, що прикупила невеликий генератор і це дозволяє їй дивитися улюблену телепередачу, де вона сама виступає як телеведуча.

Нагадаємо, Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.

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