Микола Серга продемонстрував, що на стінах будівель у звільнених від загарбників містах з'явилися патріотичні котики.

Як повідомляє Politeka.net, "Культурний десант", який діє в Україні, під керівництвом відомого музиканта і телеведучого Колі Серги відвідав деокуповані міста. Стріт-арт-художники, що входять до об'єднання, прикрасили їх патріотичними графіті, розпочавши рух #стіникультури. Музикант поділився у Instagram знімками муралів.

"Культурний десант" у ці дні знову на Харківщині. Коли приїхали до Вовчанська і побачили все – ясно знали, що малюватимемо саме на руїнах мосту. Ідеальне місце для муралів у рамках нашого проекту #стенікультури... Пробирає аж до кісток. І це помічає кожен, хто повільно тягнеться через прострілений міст на річці Вовчій", - розповів ведучий "Орла і Решки" .

Так, на стінах будівель у звільнених від загарбників містах з'явилися патріотичні котики в образах будівельників, ангелів-охоронців, військових та садівників. Також Вовчанськ прикрашає мурал із підписами, що надихають, і букетиком колосків.

Серга уточнив, що авторами котиків стали колектив LBWS CAT – Ігор Матроскін та Денис Уайт. Саме вони взялися тут зобразити своїх легендарних котиків, у Вовчанську вони вирощують квіти. На руїнах, незважаючи на пережите.

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