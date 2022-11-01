Коля Серга продемонстрировал, что на стенах зданий в освобожденных от захватчиков городах появились патриотические котики.

Как сообщает Politeka.net, действующий в Украине "Культурный десант" под руководством известного музыканта и телеведущего Коли Серги посетил деоккупированные города. Стрит-арт-художники, входящие в объединение, украсили их патриотическими граффити, начав движение #стеныкультуры. Музыкант поделился в Instagram снимками муралов.

"Культурный десант" в эти дни снова в Харьковской области. Когда приехали в Волчанск и увидели все - ясно знали, что будем рисовать именно на руинах моста. Идеальное место для муралов в рамках нашего проекта #стеникультуры... Пробирает аж до костей. И это замечает каждый медленно тянущийся через простреленный мост на реке Волчьей", - рассказал ведущий "Орла и Решки".

Так, на стенах зданий в освобожденных от захватчиков городах появились патриотические котики в образах строителей, ангелов-хранителей, военных и садовников. Также Волчанск украшает мурал с вдохновляющими подписями и букетиком колосков.

Серга уточнил, что авторами котиков стали коллектив LBWS CAT – Игорь Матроскин и Денис Уайт. Именно они принялись здесь изобразить своих легендарных котиков, в Волчанске они выращивают цветы. На руинах, несмотря на пережитое.

Напомним, Коля Серга и Даниэль Салем срочно обратились к украинцам.

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