Причиною для таких підозр Слави Дьоміна стало те, що Аліна Гросу нещодавно потрапила до лікарні, і поряд з нею не було її коханого.

Як повідомляє Politeka.net, український ведучий Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" натякнув, що українська співачка Аліна Гросу розлучилася зі своїм коханим, російським актором Романом Полянським. Його слова підтверджує той факт, що російський актор нещодавно засвітився у Москві з відомим режиссером-путіністом.

Причиною для таких підозр Слави Дьоміна стало те, що Аліна Гросу нещодавно потрапила до лікарні, і поряд з нею не було її коханого. Тоді дівчина буквально сказала, що їй навіть нема кому компот зварити.

"Сторінку Полянського в Instagram закрито, Аліна нічого з ним не викладає. Від інтерв'ю вона відмовляється. Деякі шанувальники впевнені, що вони з Романом розлучилися. Чекаємо на офіційну інформацію", - сказав Слава Дьомін.

Крім того, Роман Полянський поїхав з України до росії і зараз перебуває у москві. Про це повідомили російські видання та показали фото актора з червоної доріжки.

Він з'явився з дочкою в одному з московських кінотеатрів під час прем'єри фільму російського режисера Валерія Фокіна, який підтримував війну росії проти України, який також був присутній на заході.

Нагадаємо, що Гросу показала свого малюка у ліжечку та розповіла, як його звуть.

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