Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка, яка стала популярною ще у дитинстві. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Аліна і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала малюка, якого завела.
"Вгадаєте, як малюка назвали?", - Запитала Аліна, демонструючи маленьку собачку.
"У вас же алергія на собак? Ви ж далматинця вже віддавали?", - написав фанат у відповіді.
"Вилікувала, бо дуже люблю тварин. А ще порадили клин-клином вибивати", - написала Гросу у відповіді.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Запасайтеся свічками та ліхтариками: на українців чекають більш тривалі відключення світла, що важливо знати
Cумська без макіяжу постала у домашньому вигляді, щоб похвалитися обновкою: "Все, як я люблю"
Тіла українців, що "поїхали на заробітки", знайшли у ямі під бетоном: деталі та кадри з місця
Виріс у прийомних батьків і йому не 70 років: відомий журналіст розповів, що може приховувати Путін
"Чому ж це маля так тремтить?", - запитав другий фанат.
"У нього включений режим вібрації", - написала Аліна у відповіді.
"Джеррі", - написав імовірне ім'я вихованця Гросу.
"Так, моя мишка", - відповіла Аліна, підтверджуючи здогад і опублікувала фото мультисеріального персонажа.
Нагадаємо, Аліна Гросу вже може ходити після складної операції
А ще Politeka повідомляла, що змучена Гросу у лікарні зізналася у серйозних проблемах зі здоров'ям .
Також Politeka писала, що Аліна Гросу показала братика, що підріс, рідкісні кадри