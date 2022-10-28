Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка, яка стала популярною ще у дитинстві. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Аліна і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала малюка, якого завела.

"Вгадаєте, як малюка назвали?", - Запитала Аліна, демонструючи маленьку собачку.

"У вас же алергія на собак? Ви ж далматинця вже віддавали?", - написав фанат у відповіді.

"Вилікувала, бо дуже люблю тварин. А ще порадили клин-клином вибивати", - написала Гросу у відповіді.

"Чому ж це маля так тремтить?", - запитав другий фанат.

"У нього включений режим вібрації", - написала Аліна у відповіді.

"Джеррі", - написав імовірне ім'я вихованця Гросу.

"Так, моя мишка", - відповіла Аліна, підтверджуючи здогад і опублікувала фото мультисеріального персонажа.

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