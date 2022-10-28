Як пише Politeka.net , Аліна Гросу – відома українська співачка, яка прославилася ще у дитинстві. Наразі артистці 27 років і вона продовжує радувати українців своєю творчістю. У Гросу є коханий – російський актор Роман Полянський. Він ще до 24 років переїхав до України. А нещодавно стало відомо, що Аліна дуже захворіла.

"Друзі, вибачаюсь, що випало з соц. життя.. але у мене в житті якийсь треш дуже довгий час був недавно, а точніше позавчора мені проводили операцію 3 з половиною години", - написала Гросу.

Після цього Аліна в сторіс показала свого нового члена сім'ї - собачку Чихуахуа.





Зірка розповіла, що її улюбленця звуть Джеррі.

"Даааа, моя мишка", - поділилася емоціями Аліна.

При цьому відомо, що Грос має проблеми з алергією на собак. Через це зірка віддала свого далматину навіть. Але Аліна наголосила, що вже вирішила цю проблему.

Нагадаємо, Аліна Гросу вже може ходити після складної операції

А ще Politeka повідомляла, що змучена Гросу у лікарні зізналася у серйозних проблемах зі здоров'ям .

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