Як пише Politeka.net , Аліна Гросу – відома українська співачка, яка прославилася ще у дитинстві. Наразі артистці 27 років і вона продовжує радувати українців своєю творчістю. У Гросу є коханий – російський актор Роман Полянський. Він ще до 24 років переїхав до України. А нещодавно стало відомо, що Аліна дуже захворіла.
"Друзі, вибачаюсь, що випало з соц. життя.. але у мене в житті якийсь треш дуже довгий час був недавно, а точніше позавчора мені проводили операцію 3 з половиною години", - написала Гросу.
Після цього Аліна в сторіс показала свого нового члена сім'ї - собачку Чихуахуа.
Зірка розповіла, що її улюбленця звуть Джеррі.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
КАМАЗ зніс колону військових у росії: перші подробиці та дані про жертви масштабної аварії
Кондратюк не став приховувати, чому його сини не пішли на фронт захищати Батьківщину: "Вони обоє..."
Анна Трінчер чесно розповіла, чому збиралася скасувати весілля з Волошиним "На жаль..."
Дружина продюсера "Квартал 95" назвала українську актрису, яка її розчарувала: "Виставляла фото із червоної доріжки у рф"
"Даааа, моя мишка", - поділилася емоціями Аліна.
При цьому відомо, що Грос має проблеми з алергією на собак. Через це зірка віддала свого далматину навіть. Але Аліна наголосила, що вже вирішила цю проблему.
Нагадаємо, Аліна Гросу вже може ходити після складної операції
А ще Politeka повідомляла, що змучена Гросу у лікарні зізналася у серйозних проблемах зі здоров'ям .
Також Politeka писала, що Аліна Гросу показала братика, що підріс, рідкісні кадри