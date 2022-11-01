За словами телеведучого Анатолія Анатоліча, на благодійному аукціоні в Чикаго продали за 69 тисяч доларів особливий прапор України.

Як повідомляє Politeka.net, на благодійному аукціоні в Чикаго продали особливий прапор України. Детальніше про це розповів на своїй сторінці в Instagram популярний телеведучий Анатолій Анатоліч. Знаменитість наголосив, що він перебуває у приємному шоку від суми, яку вдалося зібрати на аукціоні.

За словами телеведучого, на благодійному аукціоні у Чикаго продали за 69 тисяч доларів прапор України. Цей прапор особливий тим, що на ньому залишили свої автографи президент України Володимир Зеленський , головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, командувач Національної гвардії та захисники "Азовсталі" . Усі кошти підуть на допомогу Україні.

Телеведучий зробив також фото із чудовою жінкою Аллою, яка вже 22 роки живе у Чикаго – саме вона купила цей прапор.

"Я в шоці... В особистій розмові Алла розповіла, що з початку війни витратила на допомогу Україні семизначні цифри в доларах. І так уся діаспора, хто більше, хто менше. Але разом!", - зазначив Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч також вирішив записати з Аллою інтерв'ю про те, як живе та допомагає українська діаспора в США, і якою ж вона є Американська мрія українців. У коментарях користувачі мережі дякували Аллі за те, що вона робить і захоплювалися доброю душею жінки.



Нагадаємо, що Анатолій запідозрив зрадницю Тодоренка у відносинах з аб'юзером .

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